Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı (2) - Haberler

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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı (2)

BAKAN KOCA: 17 YARALI HASTANELERE NAKLEDİLDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.

BOLU (DHA) - BAKAN KOCA: 17 YARALI HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 14.47'de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca, Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Haberler

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