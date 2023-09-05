Sağlık Bakanı Koca: "Bu yaz hava ambulanslarla 1568 vaka taşıdık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaz hava ambulanslarla 1568 vaka taşındığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yaz 3 ayda hava ambulanslarla 1568 vaka taşıdık. Kritik durumlarda uçak ve helikopter ambulanslarla hastalarımız için mesafeleri kısaltıyoruz." ifadelerini kullandı.