Sağlık Bakanı Koca: "Bu yaz hava ambulanslarla 1568 vaka taşıdık"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaz hava ambulanslarla 1568 vaka taşındığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaz hava ambulanslarla 1568 vaka taşındığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yaz 3 ayda hava ambulanslarla 1568 vaka taşıdık. Kritik durumlarda uçak ve helikopter ambulanslarla hastalarımız için mesafeleri kısaltıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel