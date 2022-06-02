Sağlık Bakanı Koca, Basın Müşaviri Kirişçioğlu'nun nikah şahitliğini yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca, Basın Müşaviri Kirişçioğlu'nun nikah şahitliğini yaptı

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca, Basın Müşaviri Kirişçioğlu'nun nikah şahitliğini yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Basın Müşaviri Gözde Kirişçioğlu'nun nikah şahitliğini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Basın Müşaviri Gözde Kirişçioğlu'nun nikah şahitliğini yaptı.

Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Kirişçioğlu ile iş insanı Orçun Apay, Çankaya ilçesinde bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çiftin nikah şahitleri arasında Bakan Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve sanatçı Orhan Gencebay da yer aldı.

Yıldırım, nikahın kıyılmasının ardından yaptığı konuşmada, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Çankaya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title