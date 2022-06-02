Sağlık Bakanı Koca, Basın Müşaviri Kirişçioğlu'nun nikah şahitliğini yaptı - Haberler

Sağlık Bakanı Koca, Basın Müşaviri Kirişçioğlu'nun nikah şahitliğini yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Basın Müşaviri Gözde Kirişçioğlu'nun nikah şahitliğini yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Basın Müşaviri Gözde Kirişçioğlu'nun nikah şahitliğini yaptı. Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Kirişçioğlu ile iş insanı Orçun Apay, Çankaya ilçesinde bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitleri arasında Bakan Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve sanatçı Orhan Gencebay da yer aldı. Yıldırım, nikahın kıyılmasının ardından yaptığı konuşmada, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Çankaya Güncel Haberler

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