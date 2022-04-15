Bakan Koca: Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen ve içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetledikleri 7394 sayılı kanunun ilgili maddelerinin Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bakan Koca, kanunu onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

TUS sonuçlarının 31 Mart'ta açıklandığını da hatırlatan Koca, "Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var" dedi.