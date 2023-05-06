Sağlık Bakanı Koca, Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 kişinin...
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Sağlık Bakanı Koca, Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel