Sağlık Bakanı Koca: Adalet, şiddete cevabını verdi
Güncel Haberler
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i (33) öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, yardım eden 2 kişiye de 15'er yıl hapis cezası verildiğini belirterek "Adalet, şiddete cevabını verdi" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i (33) öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, yardım eden 2 kişiye de 15'er yıl hapis cezası verildiğini belirterek "Adalet, şiddete cevabını verdi" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "20 Ocak 2022'de İstanbul Kartal'da bir Aile Sağlığı Merkezimizde hemşire arkadaşımızı katleden kişi ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Olaydaki 2 kişi 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adalet, şiddete cevabını verdi" dedi.