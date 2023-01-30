Sağlık Bakanı Koca: Adalet, şiddete cevabını verdi Güncel Haberler SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i (33) öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, yardım eden 2 kişiye de 15'er yıl hapis cezası verildiğini belirterek "Adalet, şiddete cevabını verdi" dedi. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i (33) öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, yardım eden 2 kişiye de 15'er yıl hapis cezası verildiğini belirterek "Adalet, şiddete cevabını verdi" dedi. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "20 Ocak 2022'de İstanbul Kartal'da bir Aile Sağlığı Merkezimizde hemşire arkadaşımızı katleden kişi ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Olaydaki 2 kişi 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adalet, şiddete cevabını verdi" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fahrettin Koca İstanbul Güncel Haberler

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