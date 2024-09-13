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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türkiye sağlık bilimi ve teknolojisinde lider ülkelerden biri olmaya çalışıyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karaman'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin sağlık hizmeti sunumunda olduğu gibi sağlık biliminin ve teknolojisinin üretilmesi bakımından da dünyanın lider ülkelerinden biri olmaya çalıştıklarını belirtti. Memişoğlu, Karaman'ın sağlık alanında daha iyi bir yer haline getirilmesi hedefiyle çalışmalar yapıldığını ve yeni bir hastane ek binasının inşaatına başlanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'yi sağlık hizmeti sunumunda olduğu gibi sağlık biliminin ve teknolojisinin üretilmesi bakımından da dünyanın lider ülkelerinden biri yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Karaman'a gelen Bakan Memişoğlu, ilk olarak Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti, Valilik toplantı salonunda il değerlendirme toplantısına katıldı.

Ardından Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi'ne geçen Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Karaman'ın hem üniversitesi hem sağlık hizmetleriyle iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Memişoğlu, yapılan çalışmalarla Karaman'ı sağlık alanında daha iyi bir yer haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta büyük ihtimal inşaatına başlayacağımız 200 yataklı hastane ek binamız da başlıyor. Emeği geçen sağlık yöneticisi arkadaşlarımıza ve Valimize çok teşekkür ediyorum. Bazı eksikliklerimizi inşallah yakın zamanda tamamlayacağız. Bazı branşları destekleyeceğiz. Şunu gördük ki; Karaman uyum içinde. Karaman, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen sağlıkta büyük gelişimin örnek şehirlerinden bir tanesi. Bizler daha iyi, daha güzelini oluşturmak için uğraşıyoruz. Türkiye'yi sağlık hizmeti sunumunda olduğu gibi sağlık biliminin ve teknolojisinin üretilmesi bakımından da dünyanın lider ülkelerinden biri yapmaya çalışıyoruz."

Sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin sağlık hizmetleri noktasında önemli bir yeri olduğunu aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"40 yaşından sonraki grup hastalarımızın ücretsiz kanser taramalarının yapıldığı sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM'ler milletimizin hizmetinde. Bunları daha çok geliştireceğiz. Burası örnek bir yer. Bunun yanında sağlık hizmet kurumlarından 3. basamak ve 2. basamaklar gerçekten Türkiye'ye iyi hizmet ediyorlar. Dünyaya örnek hizmetlerde bulunuyorlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum."

"Biz sağlıkçılar hayatımızı insanlığa adamış insanlarız"

Memişoğlu, Türk toplumunun sağlıkçılarına sahip çıktığını dile getirerek, "Bazı münferit olayları da esefle kınıyoruz. Çünkü biz sağlıkçılar hayatımızı insanlığa adamış insanlarız. İnsanları iyileştirmeye çalışıyoruz, insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz, dertlere derman olmaya çalışıyoruz. Onun için toplumun da bununla beraber bize sahip çıktığını görüyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. Münferit olayları hep beraber engelleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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