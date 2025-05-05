Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Dünya Ebeler Günü Kutlaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Dünya Ebeler Günü Kutlaması
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü'nde ebelerin önemini vurgulayarak, onların sağlık hizmetlerindeki katkılarına minnettar olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada alınan ilk nefes, duyulan ilk ses. Nice mucizenin şahidi bir çift şefkatli el. O anların tanığı ve kahramanı kıymetli ebeler... Bir canın dünyaya gelişine eşlik ettiğiniz her saniye için minnettarız."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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