Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Dünya Ebeler Günü Kutlaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada alınan ilk nefes, duyulan ilk ses. Nice mucizenin şahidi bir çift şefkatli el. O anların tanığı ve kahramanı kıymetli ebeler... Bir canın dünyaya gelişine eşlik ettiğiniz her saniye için minnettarız."