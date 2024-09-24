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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İlkokulun Temelini Attı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İlkokulun Temelini Attı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sivas'ta Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun temel atma programına katıldı ve eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

İLKOKULUN TEMEL ATMA PROGRAMINA KATILDI

Sivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha sonra Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun temel atma programına katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, "Şu anda yaptığımız en önemli yatırım, geleceğe yatırım yapıyoruz. Örnek bir şekilde yapıyoruz. Niye? Çünkü devlet, millet el eleliği, hayır ve çalışkanlığı, üretmenin ne demek olduğunun ispatını da burada gösteriyoruz. Biz artık bundan sonra ülke olarak daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçlü olacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bugün baktığınız zaman maalesef dünyada birçok vahşetin kötülüğün olduğunu görüyoruz. Eğer bizler çalışır üretirsek bu kötülüğe üstünlük sağlar, iyiliği dünyaya hakim kılarız diye düşünüyorum. Onun için geleceğe yatırım çok önemli. Ben bu okulda çocuklarımızı, değerlerimizi emanet edeceğimiz ve 30 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış bir annenin evladı olarak, bütün öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Onların emeklerine çok teşekkür ediyorum. Onların hakkı gerçekten ödenmez. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bütün öğretmenlere, eğitim camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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