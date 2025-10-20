Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürcistan'ın Tiflis Kentine Resmi Ziyarette Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi.

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Memişoğlu resmi temaslarda bulunmak için Tiflis'e geldi.

Bakan Memişoğlu Tiflis temasları kapsamında yarın Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Mikheil Sarjveladze ile ikili görüşme yapacak.

Memişoğlu daha sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya gelecek.

Gürcistan Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Zaza Lominadze ile de görüşecek Memişoğlu, Tiflis'teki Lugar Laboratuvarı'nı ziyaret edecek.

Bakan Memişoğlu'nun ziyareti kapsamında, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı arasında sağlık alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak.