Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Düzce'de Ziyaretlerde Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında kente gelen Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Memişoğlu, burada İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Sağlıklı Hayat Merkezi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesini gezen Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Düzce Belediyesine geçen Bakan Memişoğlu'nu, mehter takımı karşıladı.

Bakan Memişoğlu, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile görüştükten sonra kentten ayrıldı.