Sağlık Bakanı Kahramanmaraş'a ziyarette bulundu

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda Vali Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ve kurum amirleri tarafından karşılanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Ünlüer'den kente ilişkin bilgiler alan Bakan Memişoğlu, daha sonra koordinasyon toplantısına katıldı.