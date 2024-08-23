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Sağlık Bakanı Hatay'da Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da bir dizi temasta bulunarak sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. Vali, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının eşlik ettiği ziyaretlerde Bakan Memişoğlu, hastaneleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

SAĞLIK KURULUŞLARINI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Hatay'da valilik ziyaretinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının eşlik ettiği Bakan Kemal Memişoğlu daha sonra Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Habibi Neccar Aile Sağlığı Merkezi,11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Habibi Neccar Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene olmaya gelen vatandaşlarla da sohbet edip çocuklara çeşitli hediyeler veren Bakan Memişoğlu, buradan Defne Devlet Hastanesi'ne geçti. Hastane yönetimi tarafından karşılanan Memişoğlu, Başhekim Uzm. Dr. Barış Kavvasoğlu'dan bilgi aldı. Ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Hatay Dizi Sağlık Politika Güncel Haberler

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