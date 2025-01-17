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Sağlık Bakanı: Gribal Enfeksiyonlar Mevsimsel Yükselişte

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gribal enfeksiyon vakalarındaki artışın mevsimsel olduğunu, önceki yıllara göre farklılık göstermediğini belirtti. Vatandaşlara, grip vakalarını yönetmede dikkatli olmalarını ve toplu alanlara çıkmamalarını tavsiye etti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gribal enfeksiyon vakalarına ilişkin; "Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş" dedi.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Van'a giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, "gribal enfeksiyon vakalarının arttığı" yönündeki açıklamalarla ilgili şunları söyledi:

"Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür grip vakalarını aile hekimliklerine giderek, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Onun için toplumdan da bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz."

Sağlık Bakanı: Gribal Enfeksiyonlar Mevsimsel Yükselişte
Kaynak: ANKA / Güncel
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