SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA OYUNU ÜSKÜDAR'DA KULLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Bakan Koca, 'Bugünün Türkiye Yüzyılının ilk günü olmasını diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Bakan Koca'yla birlikte eşi Hale Koca ve oğulları Zahid Esat Koca, Abdülaziz Emir Koca da okula geldi. Oy kullanmak için sıra bekleyen Bakan Koca, burada vatandaşlarla da sohbet etti. Sandık görevlileriyle de sohbet eden Bakan Koca, yoğunluğun nasıl olduğunu sordu. Bakan Koca ve ailesi 3280 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 'Güzel Türkiyem için oyumuzu kullandık, millet iradesi tecelli edecek. Milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlı olsun. Bugünün Türkiye Yüzyılının ilk günü olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.