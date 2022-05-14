Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kızılay, ardına bu milletin merhamet duygusunu ve inancını alarak büyüyen bir dünya markasıdır"

Türk Kızılay 103. Genel Kurulu, ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Kurul'da katılımcılara hitap etti.

"Gönül coğrafyamızın yanı sıra savaş ve afetlerin vurduğu tüm bölgelerde, Suriye'de, Irak'ta Somali'de, Arakan'da, Yemen'de Gazze'de ve daha bir çok ülkede tüm olumsuz koşullara rağmen Kızılay bayrağının dalgalandığını görürsünüz. Kızılay Ambleminin oralarda olması onlara bir dost elinin uzandığı anlamına geliyor"

"Kızılay ayırım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu hizmetlerle, ardına bu milletin merhamet duygusunu ve inancını alarak büyüyen gelişen bir dünya markasıdır"