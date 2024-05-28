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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de sağlık bakanlarıyla görüştü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde çeşitli ülkelerden sağlık bakanlarıyla görüştü. Dünya Sağlık Asamblesine (DSA) katılmak için Cenevre'de bulunan Bakan Koca, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Filistin Sağlık Bakanı Macid Avni Muhammed Ebu Ramazan, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Koca, DSA'da konuşma yapmıştı. Dünya Sağlık Örgütünün en üst karar alma organı olan ve yıl 77'ncisi düzenlenen DSA, 1 Haziran'da sona erecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde çeşitli ülkelerden sağlık bakanlarıyla görüştü.

Dünya Sağlık Asamblesine (DSA) katılmak için Cenevre'de bulunan Bakan Koca, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Filistin Sağlık Bakanı Macid Avni Muhammed Ebu Ramazan, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Koca, DSA'da konuşma yapmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün en üst karar alma organı olan ve yıl 77'ncisi düzenlenen DSA, 1 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Özbekistan Azerbaycan Filistin İspanya Cenevre İsviçre Mısır Dünya Diplomasi Uluslararası İlişkiler Sağlık Güncel Haberler

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