Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid 19'a Yakalandığını Açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin beş gün önce pozitif çıktığını açıkladı. Koca, “Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin beş gün önce pozitif çıktığını açıkladı. Koca, "Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" dedi.
Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım."