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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bakanlığımız Bu Yıl 85 Bin Kadro Açıyor"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Bakanlığımız Bu Yıl 85 Bin Kadro Açıyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 85 bin kadro açılacağını duyurdu. Koca, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."

Kaynak: ANKA / Güncel

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