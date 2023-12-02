Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'nin sağlık sistemi dünyada güçlendi

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye'nin sağlık sisteminin Kovid-19 sonrası dünyada güçlendiğini ve birçok ülkenin Türkiye'den destek almaya başladığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında büyüme potansiyeli olduğunu ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin dünya çapında arttığını söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, "Şu an her 100 bin kişiye 19 hekimi bir yılda yetiştiren bir ülke halindeyiz, mezun sayımız çok arttı. Kovid-19 sonrası Türkiye'nin dünyadaki sağlık algısı çok güçlendi. Sağlık sistemine güven çok arttı ve birçok ülke kendi sağlık sistemini restore ederken başka ülkelerden destek alma arayışlarına girdi." dedi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın bu yıl ilk kez düzenlediği Liderler Zirvesi, tarihi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi'nde "sağlık" temasıyla başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, 7-8 yıl sonra, neredeyse yüzde 60'ı sağlık hizmeti alamayacak bir dünya ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Ciddi bir nüfus yaşlanması olduğunu belirten Birinci, 2050'de Türkiye'nin nüfusunun yüzde 20'sinin 65 yaşın üstünde olacağı düşünüldüğünde sağlık hizmetinin başka bir noktaya evrileceğini de gördüklerini söyledi.

Birinci, Türkiye'nin sağlık turizmi hizmeti alanında 25 ülkeden talep gördüğünü aktararak "Bu alan Türkiye için bir dikey büyüme alanı olarak oluşturulabilir. Ama kendimize de kapasite geliştirmemiz lazım." dedi.

Türkiye'nin, OECD ülkeleri arasında hekim ve sağlık profesyoneli sayısı açısından ciddi yetersizlikler taşıdığını dile getiren Birinci şöyle konuştu:

"Ama şu an her 100 bin kişiye 19 hekimi bir yılda yetiştiren bir ülke halindeyiz, mezun sayımız çok arttı. Kovid-19 sonrası Türkiye'nin dünyadaki sağlık algısı çok güçlendi. Sağlık sistemine güven çok arttı. Birçok ülke kendi sağlık sistemini restore ederken başka ülkelerden destek alma arayışlarına girdi. Bugün bu fırsatlara sahip bir ülkeyiz. Bu alanı bizim ülkemiz için nitelikli büyüme alanı olarak oluşturabiliriz. Çok iyi bir sağlık insan gücü kapasitesine sahibiz. Sayı olarak olmasa bile bireysel yetenek açısından çok önemli bir yüzdede biz hekimlerimizi ve sağlık profesyonellerimizi yetiştiriyoruz."

"OECD ülkelerinin arasında da en az hekim kaybeden ülke biziz"

Şuayıp Birinci, Türk Hava Yollarının (THY) zirveye çağrılmasını çok kıymetli bulduğunu belirterek THY'nin 300'den fazla ülkeye uçmasının sağlık turizmi açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölge olarak da iyi bir yerde olduğunu aktaran Birinci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki dezavantajlarımız var ama avantajımız da etrafımızda sağlık sistemi iyi olan neredeyse ülke yok. Birçok ülkenin yüzünü bize döndüğünü görüyoruz. Belki bazen 'İşte hekimimizi kaybediyoruz.' gibi değerlendirmeler de geliyor. Ama baktığınızda, OECD ülkelerinin arasında da en az hekim kaybeden ülke biziz, kendi mezununu daha fazla bu ülkede çalıştıran. Hiç şimdiye kadar yüzde 8'i geçmemiş. O da belge alanlar. Nitekim tablonun süreci korkutacak düzeyde olmadığını da söylemek isterim. Bununla, Türk hekimlerine talebin ne kadar kıymetli olduğunu, Türkiye'de sağlık sistemine ne kadar güvenin arttığını, aslında sağlık sistemi açısından da farkındalığın dünyada öne çıktığını görüyoruz."

"Sağlık hizmetleri anlamında Türkiye daha iyi bir noktaya geliyor"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı da zirvede alınacak konuları aktardı.

Özsarı, Türkiye'de sağlık turizmi konusunda deneyimli kurumların yöneticileri ve profesyonellerinin zirve kapsamında düzenlenen panellerde deneyimlerini paylaşacağını söyledi.

Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin gerek teknoloji gerekse de hizmet kalitesi açısından bakıldığında dünyanın çoğu ülkesinin önünde olduğunu kaydeden Özsarı, "Dolayısıyla buraya gelecek hastalar anlamında bizim o ülkelerden kazanımımız var. Bu iş öyle bir iş ki başladığı zaman hep böyle kulaktan kulağa yayılıyor. Herkes bir başkasına söylüyor ve her geçen sene uluslararası sağlık hizmetleri anlamında Türkiye daha iyi bir noktaya geliyor." ifadelerini kullandı.

Zirve, "Uluslarası Sağlık Hizmetlerinde Deneyimler" ve "Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Beklentiler ve Çözüm Önerileri" panelleriyle gün boyu sürecek.

Zirveye Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile sağlık kurumları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.