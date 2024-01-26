Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Birinci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik tarafından çekilen "Ha gayret" isimli fotoğrafı seçen Birinci, "Yıkıntıların arasından hayat bulmak... Yaşama tutunan bir kişi aranıyor, el birliğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'ya ait "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafı seçen Birinci, "Yaralanan çocuğuna annenin merhametini ve çocuğunun da annesinin üzülmemesi için gösterdiği merhameti gösteren duygu paylaşımını hissettiriyor. Bu inanılmaz bir kare. Dünyanın başaramadığı bir şeyi küçücük bir çocuk başarmış aslında." dedi.

Birinci, "Çevre-Yaşam" kategorisinde de Lokman Vural Elibol'un çektiği "Dumankent" isimli fotoğrafı seçerek, "Sağlığın, sadece insan sağlığından ibaret olmadığını gösteriyor. Yaşadığımız her anda çevre sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu fotoğraf, akıllı şehir konseptinin gündeme geldiği şehirlerden biri. Sağlıksız bir şehir, akıllı bir şehir olamaz." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'a ait olan "Mete'nin nişanı" isimli fotoğrafı seçen Birinci, "Hayatta hedefi iyi belirlemek ve oraya doğru bakmak gerektiğini gösteriyor. Uygun olanı değil doğru olanı seçmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisinde yer alan fotoğrafları da inceleyen Birinci, Yassine Gaidi'nin çektiği "Umut ve korku" başlıklı fotoğrafı oyladı. Birinci, "Aslında çok ilginç bir paradoks. Bu kadar geri kalmışlık, fakirlik içinde yaşamalarına sebep olan kıtaya göçmeye çalışmak. Onları kendi vatanlarında mutlu ve kendilerine yeter bir şekilde yaşamalarına engel olan bir kıtaya göçmek ilginç bir paradoksu akla getiriyor. Büyük oranda kendi katillerine koşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Birinci, birbirinden güzel fotoğraflar arasında karar vermekte çok zorlandığını belirterek, çalışmaya fotoğraflarıyla katkı veren AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.