'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtaya bülbül kesildi

SULTANGAZİ'de boynuna 'sağır ve dilsiz' yazılı not asıp dilencilik yapan kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Hiçbir engellerinin olmadığı anlaşılan dilenci zabıta ekipleri karşısında adeta bülbül kesildi.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sivil zabıta ekipleri, dün akşam saatlerinde Merkez Camii ve çevresinde üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısı olan bir kişinin para dilendiğini fark etti. Zabıta ekiplerince yakalanan Ramazan A., Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin 'sağır ve dilsiz' yazısına rağmen konuşmaya başlaması zabıta ekiplerini şaşırttı. Zabıtanın sorularını da cevaplayan Ramazan A., Adana'daki İstanbul'a dilenmek için geldiğini söyledi.

Öte yandan yaklaşık 4 ay önce de üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısıyla dilencilik yapan bir başka kişinin zabıta ekiplerince yakalandığı ve konuştuğu ortaya çıktı.