Sağduyu Partisi Kurucusu Coşan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
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Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Sağduyu Partisinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Türk halkına hitaben mesaj yayımladı.
Coşan, mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, Erdoğan'ı destekledi.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: AA / Güncel