Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sağduyu Partisi Kurucusu Coşan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Sağduyu Partisi Kurucusu Coşan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Güncel Haberler

Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Sağduyu Partisinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Türk halkına hitaben mesaj yayımladı.

Coşan, mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, Erdoğan'ı destekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title