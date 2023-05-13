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Sağanakta çöken yolda suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı

Sağanakta çöken yolda suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı

Güncel Haberler

Başkentte dün etkili olan sağanak sırasında çöken yola gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı.

Başkentte dün etkili olan sağanak sırasında çöken yola gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı.

Angora Bulvarı'nda çöken yolda suya gömülen aracın sürücüsünün son anda araçtan çıktığı belirtilmişti.

Trafiğe kapatılan yolda aracın çıkarılması için çalışmalara sabah saatlerinde tekrar başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 metre derinlikteki çukurda bulunan suyu pompalarla tahliye etti.

Yaklaşık 19 saat süren çalışmaların ardından araç göçükten çıkarıldı.

Aracın bir otomobil kiralama şirketine ait olduğu ve hasarının belediye tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Tragger Güncel Haberler

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