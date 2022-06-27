Sağanak yeniden etkili oldu, yollar göle döndü... Esnaftan taşkınlara karşı çuvallı önlem Sağanak yeniden etkili oldu, yollar göle döndü. Sağanak yeniden etkili oldu, yollar göle döndü... Esnaftan taşkınlara karşı çuvallı önlem BARTIN Bartın'da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağmur yeniden yolları göle çevirirken iş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı uyarı verdiği Bartın'da sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında oluşan yaka selleri yeniden yolları göle çevirdi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken esnaflar iş yerlerinin önüne çuvallarla set yaparak su baskınlarını önlemeye çalıştı. Çamaltı Köyü'nde de etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Ev sahipleri su içerisinde kalan evde eşyalarını kurtarmak için çalışma yapıyor. Öte yandan Ulus-Abdipaşa karayolu suyla kaplanırken karayolları ekipleri tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel Bartın su Güncel Haberler

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