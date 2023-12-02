Sağanak yağışta köprü yıkıldı, aileler çocuklarını sırtında taşıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağışla birlikte köprü yıkılınca aileler çocuklarını sırtına alarak karşıdan karşıya geçirmeye çalıştı.

Serik ilçesi Haskızılören Mahallesi'nde derenin üzerindeki köprü, etkili olan sağanak yağışta yıkıldı. Yağmur sırasında okulda olan öğrenciler, derenin diğer tarafına yakınları tarafından sırtta taşınarak geçirildi. Delik kavak mevkiinde bulunan köprünün selden dolayı yıkılmasıyla 5 hanesi bulunan mahallede, 20 kişi, evlerine ulaşmak için suyun içinden sırtlarına aldıkları çocuklarıyla birlikte yürümek zorunda kalıyor. Özellikle okula giden çocukları yakınları ıslanmaması için sırtında taşıdıklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden köprünün bir an önce yapılmasını için destek istedi.

Öte yandan bir velinin market eşyalarını ve çocuklarını sudan sırtına alarak geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.