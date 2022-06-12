Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı - Haberler

Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı - Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti sular altında bıraktı. - Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti sular altında bıraktı. Çadırları sular içinde kalan 500'e yakın mevsimlik işçi, gece kabusu yaşadılar. İşçiler, yetkililere seslenerek yardım istediler. Kırsal Kurşunlu mahallesinde çileğin, Bin 200 kilometre uzaklıktaki Urfa dan gelerek hasadını yapan mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti, sel bastı. 50'ye yakın çadır sular altında kaldı. Dehşeti yaşayan işçilerin gece gözüne uyku girmedi. Sağanak yağış nedeniyle çadırları sular altında kalan işçiler, büyük çile çekiyorlar. İşçiler, sağanak yağış nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını belirterek, yetkililerden yardım istediler. Bir işçi "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" diyerek içler acısı hali görüntüledi. İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler

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