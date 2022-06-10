Sağanak yağışlar Kızılırmağı kızıla bürüdü - Haberler

Sağanak yağışlar Kızılırmağı kızıla bürüdü Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili sağanak yağışların ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü. Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili sağanak yağışların ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü. Sivas'ta geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünen ırmak sağanak yağışlar sonrasında tam anlamıyla kızıl rengine kavuştu. Görüntüsüyle mest eden ırmak etkili yağışlarla birlikte taşınan toprağın rengini aldı. Çanakkale'den memleketi Sivas'a anılarını tazelemeye gelen Ersin Gin, Kızılırmağın son halini görmek için geldiğini belirterek, "Baharda Kızılırmağın ismini aldığı orijinal halini gördük. Yazın rengi bu kadar kırmızı olmuyor. Anılarımı tazelemek için burada bulunuyorum" şeklinde konuştu. (Volkan Kaplan - Mustafa Kurtulan /İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Kızılırmak Türkiye Sivas Güncel Haberler

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