SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN OLUŞAN GÖKKUŞAĞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağışın gelişi ve sonrasında oluşturduğu gökküşağı böyle görüntülendi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nden yağışın gelişi görüntülendi. Yağışın sona ermesinin ardından ise Sefaköy'de kameralara yansıyan gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- İstanbul