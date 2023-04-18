Üye Girişi
Haberi Paylaş
SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN OLUŞAN GÖKKUŞAĞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN OLUŞAN GÖKKUŞAĞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Güncel Haberler

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağışın gelişi ve sonrasında oluşturduğu gökküşağı böyle görüntülendi.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağışın gelişi ve sonrasında oluşturduğu gökküşağı böyle görüntülendi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nden yağışın gelişi görüntülendi. Yağışın sona ermesinin ardından ise Sefaköy'de kameralara yansıyan gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- İstanbul

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title