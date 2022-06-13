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Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Fatih Keçe - Güncel
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Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yollarda kaldıADANA Adana'da birden başlayan sağanak yağış yolların nehre dönüşmesine neden olurken, araçlar yollarda kaldı.

Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı

ADANA Adana'da birden başlayan sağanak yağış yolların nehre dönüşmesine neden olurken, araçlar yollarda kaldı.

Çukurova ilçesinde birden bire başlayan ve hala devam eden sağanak yağmur hayatı felç etti. Özellikle Çukurova ilçesinde etkili olan yağış bulvarların nehre dönüşmesine neden oldu. Bir çok araç nehre dönüşen bulvarlarda mahsur kaldı. İlçede Adnan Kahveci, Öğretmeler, Dr. Sadık Ahmet, Fuat Diblan Bulvarında su taşkınları oldu. Bulvarda bir çok nokta kaldırıma kadar su birikti. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Yağmur Adana'da hala devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Güncel

Çukurova Tragger Adana su Güncel Haberler

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