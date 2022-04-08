Sağanak yağış ve eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu - Haberler

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Sağanak yağış ve eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
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Sağanak yağış ve eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu Sağanak yağışla birlikte eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu Bartın'da sağanak yağışlarla birlikte kentin yüksek rakımlı bölgelerinde eriyen karlar kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen...

BARTIN (İHA) - Sağanak yağış ve eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu

BARTIN - Sağanak yağışla birlikte eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu

Bartın'da sağanak yağışlarla birlikte kentin yüksek rakımlı bölgelerinde eriyen karlar kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın bazı noktalarında taşkınlara neden oldu.

Çağlayan mesire alanında yol ve büfeler su altına kalırken tekne turlarının düzenlendiği bölgelerde iskeleler sulara gömüldü. Bartın Irmağı'nın Yalı mevkiinde yer alan tarihi iskelede de su taşkınları yaşandı.

Irmaktaki su seviyesinin yaklaşık 5 metre yükselmesiyle beraber Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Jandarma ve Polis ekiplerince Çağlayan mevki başta olmak üzere taşkınların yaşandığı bölgelerde şerit çekilerek önlem alındı.

Sağanak yağış ve eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu

Sağanak yağış ve eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu

Sağanak yağış ve eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Karadeniz, Bartın, kar, su, Güncel, Haberler

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