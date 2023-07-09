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Sağanak yağış trafik kazalarına neden oldu

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Erzurum'da etkili olan sağanak yağış trafik kazalarını beraberinde getirdi. Erzurum çevre yolu havalimanı kavşağında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların hastanedeki tedavi süreci devam ediyor.

Sağanak yağış trafik kazalarına neden oldu

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağış trafik kazalarını beraberinde getirdi.

Erzurum çevre yolu havalimanı kavşağında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların hastanedeki tedavi süreci devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Kızılca - Güncel

Şehir Hastanesi Tragger Erzurum Güncel Haberler

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