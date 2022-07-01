SAĞANAK YAĞIŞ, TATLIÇAY'IN DEBİSİNİ YÜKSELTTİ - Haberler

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SAĞANAK YAĞIŞ, TATLIÇAY'IN DEBİSİNİ YÜKSELTTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANKIRI'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Tatlıçay'ın debisi yükseldi.

ÇANKIRI'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Tatlıçay'ın debisi yükseldi.

Kent merkezinde gün içerisinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak yağış nedeniyle, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle, kent merkezinden geçen Tatlıçay'ın debisi de yükseldi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Tatlıçay üzerinde incelemelerde bulundu. Yağışlı havanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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