SAĞANAK YAĞIŞ TAKSİM'DE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI
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? İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış, Taksim'deki vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.
? İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış, Taksim'deki vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.
İstanbul beklenen sağanak yatış etkili oluyor. Beyoğlu Taksim'de, yağmura yakalanan vatandaşlar, yürümekte güçlük çekti. Şemsiyesi olmayanlar, ıslanmamak için metro istasyonu girişinde ve dükkanların saçaklarının altında bekledi. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken vatandaşların boş taksi bulmakta güçlük çektiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel