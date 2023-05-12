Sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü, araçlar mahsur kaldı
Güncel Haberler
Sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü, araçlar mahsur kaldı Ankara'da sağanak yağmur sonrası araçlar mahsur kaldı.
Sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü, araçlar mahsur kaldı
ANKARA - Ankara'da sağanak yağmur sonrası araçlar mahsur kaldı. Başkentin bazı kesimlerinde su basmaları meydana geldi.
Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yollarda meydana gelen su basmaları nedeniyle şehrin bazı yerlerinde trafik aksamaları yaşanıyor. Bazı noktalarda araçların yarım metreyi aşan yağmur suyundan dolayı ilerleyemedikleri görüldü. Yağış sadece trafiği değil bazı iş yerleri ve otoparkları etkiledi. Su basmalarına karşı vatandaşlar kendi imkanları ile tahliye çalışmaları yapıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Güncel