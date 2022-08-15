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Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı

Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü.

Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı

Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçük Su Deresi'nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Güncel

İstanbul Boğazı İstanbul Göksu su Güncel Haberler

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