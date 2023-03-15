Sağanak yağış Sivas kırsalında sele yol açtı

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde sel meydana geldi.

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde sel meydana geldi.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak, Kangal ve Divriği ilçeleri kırsalında sele yol açtı.

Kangal'a bağlı Alacahan ve Onaran köyleri ile Divriği'nin Güresin ve Handere köyleri selden etkilendi.

Söz konusu köylerde tarım arazileri ve bahçeler su altında kaldı, Handere'ye bağlı Kuşçu mezrasında bir köprü zarar gördü.