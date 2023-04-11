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Sağanak yağış Malatya'da sokakları göle çevirdi

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Sağanak yağış Malatya'da sokakları göle çevirdi Malatya'da dünden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokak ve caddeler sular altında kaldı.

Sağanak yağış Malatya'da sokakları göle çevirdi

MALATYA - Malatya'da dünden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokak ve caddeler sular altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde büyük hasar ilerden biri olan Malatya'da dünden beri aralıksız yağan yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle çadırlarda kalan depremzedeler için de sıkıntıların olduğu sağanak sonrası bazı sokak ve caddelerde adeta göle döndü.

Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi Araposman Kavşağı mevkiinde aşırı yağmur sonrası drenaj kanalları yetersiz kalınca sokak sular altında kaldı. Araç sürücüleri caddeden geçerken zorluk yaşarken, birçok bölgede de benzer manzaralar yaşandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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