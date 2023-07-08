Sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'de sağanak yağış kazaya neden oldu. Işıklı kavşakta meydana gelen kazada otomobiller çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza; akşam saatlerinde D-100 Karayolu Olimpiyat Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine gitmekte olan Ersoy D. idaresindeki 34 DT 0724 plakalı Opel marka otomobil ile Düzce şehir merkezinden karayolunun karşısına geçmeye çalışan İlker N. İdaresindeki 81 DG 286 plakalı Toyota marka otomobil sağanak yağış neticesinde çarpıştı. Kazada sürücü İlker N. ile otomobilde bulunan Mert D. ve Ercan Ö. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yaparak ambulanslar ile Düzce Üniversitesi hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.