Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi: 8 yaralı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu "Dron" ile havadan görüntülendi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede yağan kuvvetli yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında da 8 kişi yaralandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren vatandaşlar, dönüş yoluna geçti. Ankara-Samsun kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, bazı güzergahlarda da trafik durma noktasına geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede öğlen sonrası aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle de 4 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı'nda H.O.G. idaresindeki 06 DKL 902 plakalı hafif ticari araç, T.G. yönetimindeki 37 BD 400 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan D.A., H.G., E.A. ve T.A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada ise E.K.'nın kullandığı 06 T 1946 plakalı ticari taksi ile A.Ü.'nün idaresindeki MKR 1156 yabancı plakalı otomobilin çarpışması neticesinde yaralanan S.K. ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında da E.Ç. hakimiyetindeki 38 FL 941 plakalı hafif ticari araç, Ş.D.'nin kullandığı 06 CVY 353 plakalı cip ve H.S. idaresindeki 06 YSJ 18 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan N.D. hastaneye sevk edildi.

Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Hacılar F Tipi Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu kavşağındaki kazada da A.K.'nın kullandığı 06 JP 803 plakalı otomobil ile Hacı Celal Sezgin idaresindeki 71 FH 421 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan S.A. ile S.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anını anlatan sürücü Hacı Celal Sezgin, "Kavşaktan dönecektim süratim 50 ise 30'a düştüm. Arkadaş öyle bir hızlı geldi ki 80 ile mi 100 ile mi geldi bilemiyorum arkadan vurdu bana. Sıçradım o tarafa gittim. Allah'a şükürler olsun herhangi bir zarar yok" dedi.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda da meydana gelen 7 araçlı zincirleme trafik kazasında ise maddi hasar oluştu. Yoldan çıkan bir kamyonet de şarampole devrildi. Araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza sebebiyle de uzun araç kuyrukları oluştu.