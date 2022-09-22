Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkiledi.

Zonguldak'ta günlerdir devam eden sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan etkili yağışla birlikte hava sıcaklıkları 14 dereceye kadar düştü. Gün boyunca aralıklarla yağan yağmur nedeniyle AFAD da sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda yağmurdan nasibini aldı. Öte yandan bazı vatandaşlardan yağmurdan korunmak için binaların altlarına sığındı. Liman dışında sıra bekleyen bir yük gemisi ise dalgaların arasında adeta beşik gibi sallandı. Balıkçı tekneleri de olumsuz hava koşulları dolayısıyla Zonguldak Limanı'na yanaştı. Yağışların aralıklarla devam etmesinin ardından etkisini yitirmesi bekleniyor.