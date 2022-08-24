Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu Güncel Haberler Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu Burhaniye ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Sağanak şeklinde düşen yağmur, özelikle zeytin üreticilerini sevindirirken, sürücülere de zor anlar yaşattı. Burhaniye'de akşam saatlerinde başlayan yağmur bazı yolları göle çevirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Aylardır beklenen yağış zeytin üreticileri başta olmak üzere çiftçileri sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yollarda biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay su Güncel Haberler

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