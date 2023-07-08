SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE 3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (3)Sakarya'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sahili bulunan ilçelerde boğulma tehlikelerine karşı denize girmek yasaklandı.

Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (3)

Sakarya'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sahili bulunan ilçelerde boğulma tehlikelerine karşı denize girmek yasaklandı. Karasu, Kaynarca ve Kocaali kaymakamlıklarının aldıığı karar doğrultusunda denize girişler hava muhalefeti nedeni ile 1 günlüğüne yasaklandı.(DHA)