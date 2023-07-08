Üye Girişi
Haberler

SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE 3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Güncel Haberler

Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (3)Sakarya'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sahili bulunan ilçelerde boğulma tehlikelerine karşı denize girmek yasaklandı.

Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (3)

Sakarya'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sahili bulunan ilçelerde boğulma tehlikelerine karşı denize girmek yasaklandı. Karasu, Kaynarca ve Kocaali kaymakamlıklarının aldıığı karar doğrultusunda denize girişler hava muhalefeti nedeni ile 1 günlüğüne yasaklandı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title