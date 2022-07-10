Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Tekeciler, Kümbet, Caferler, Esenköy, Sorguncukahiler ve Kükürt köylerinde etkili olan sağanak yerini bir süre sonra doluya bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ve meyve ağaçları zarar gördü.

Tekeciler köyünde derenin taşması sonucu bir köprü ulaşıma kapandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarım alanlarında oluşan hasarı tespit etmek için çalışma başlattı.