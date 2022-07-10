Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

AA - Muhsin Arslan - Güncel
 - Güncelleme:

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Tekeciler, Kümbet, Caferler, Esenköy, Sorguncukahiler ve Kükürt köylerinde etkili olan sağanak yerini bir süre sonra doluya bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ve meyve ağaçları zarar gördü.

Tekeciler köyünde derenin taşması sonucu bir köprü ulaşıma kapandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarım alanlarında oluşan hasarı tespit etmek için çalışma başlattı.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Yenipazar Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title