Sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma kapandı Karabük'te etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası Karabük-Ovacık yolu ulaşıma kapandı. Karabük'te etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası Karabük-Ovacık yolu ulaşıma kapandı. Karabük'te akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Karabük-Ovacık karayolunda sağanak yağış nedeniyle yaka selinin taşıdığı taşlar ve toprak yolu ulaşıma kapadı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. (Ersin Turan - Fatih Ünlü - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Karabük Ovacık Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma kapandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.