Sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karabük'te etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası Karabük-Ovacık yolu ulaşıma kapandı.
Karabük'te etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası Karabük-Ovacık yolu ulaşıma kapandı.
Karabük'te akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Karabük-Ovacık karayolunda sağanak yağış nedeniyle yaka selinin taşıdığı taşlar ve toprak yolu ulaşıma kapadı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
(Ersin Turan - Fatih Ünlü - İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel