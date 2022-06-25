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Sağanak sonrası yollar göle döndü, bahçeler zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Sağanak sonrası yollar göle döndü, bahçeler zarar gördü Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde dün itibariyle etkili olan sağanak yağmur sonrası derelerde su seviyesi yükselirken, bahçeler zarar gördü, karayolu göle döndü.

Sağanak sonrası yollar göle döndü, bahçeler zarar gördü

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde dün itibariyle etkili olan sağanak yağmur sonrası derelerde su seviyesi yükselirken, bahçeler zarar gördü, karayolu göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük ve ilçelerinde iki gündür sağanak yağmur etkili oluyor. Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde aralıksız devam eden yağış derelerdeki su seviyesini yükseltti. Hayatı olumsuz etkileyen yağışla beraber su basan bahçelerdeki ürünler zarar gördü. Öte yandan Şirinköy - Hasankadı karayolunda menfezlerin tıkanması sonucu göle dönen yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Suyun getirdiği çakıl, taş kısa süreli trafiği ulaşıma kapatırken, karayolları ekipleri bölgede temizleme çalışması yaptı.

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Şirinköy ve Değirmenyanı Köyü'nde incelemelerde bulundu.

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük Yenice su Güncel Haberler

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