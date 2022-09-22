Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü Güncel Haberler Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrasında istinat duvarının bir kısmının çökmesi nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü KARABÜK - Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrasında istinat duvarının bir kısmının çökmesi nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Sokak'ta yağış sonrası yola çekilen istinat duvarının bir kısmında çökme meydana geldi. Yola dökülen taşlar nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Polis ve Karabük Belediyesi ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, alanda inceleme yapıldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı Karabük Güncel Haberler

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