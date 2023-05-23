Sağanak nedeniyle su baskınlarının olduğu Elmadağ'da temizlik çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası su baskınlarının olduğu cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası su baskınlarının olduğu cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Hasanoğlan mevkisinde etkili olan şiddetli yağışların ardından başlatılan ve gece boyu süren temizlik ve tahliye çalışmaları günün aydınlanmasıyla hız kazandı.

Çamur birikintileri, iş makineleri ve küreklerle temizlenirken bir yandan da kapanan kanalizasyonları açma çalışması yürütülüyor.

Zeminin altında kalan noktalarda biriken su, vidanjörlerle çekiliyor.