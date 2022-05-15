Sağanak Kırşehir'de yolları göle çevirdi - Haberler

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Sağanak Kırşehir'de yolları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Enderhan Öz - Güncel
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Sağanak Kırşehir'de yolları göle çevirdi Kırşehir'de akşam saatlerinde yaklaşık 5 dakika etkili olan sağanak yolları göle çevirdi.

KIRŞEHİR (İHA) - Sağanak Kırşehir'de yolları göle çevirdi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de akşam saatlerinde yaklaşık 5 dakika etkili olan sağanak yolları göle çevirdi. Rögarların taştığı kentte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, ara ara sağnağa dönüştü. Yenice Mahallesinde sağanak nedeniyle rögarlar tıkanırken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sanayi Sitesi, Yenice Mahallesinin bir bölümü ve Terme Caddesinde su baskınları oluştu. Yayalar ve sürücüler kendi çözümlerini kendileri buldu. Güney kent yolu üzerinde sürücüler oluşan su baskını nedeniyle araçlarını kullanamadı.

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Güncel

Kırşehir, Güncel, Haberler

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