Sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Pazaryerinde etkili olan yağış Pazarda su basan yerlerin temizlenmeye çalışılması Yağış ve trafikte ilerleyen araçlar SİNOP - Sinop'ta, etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı noktalarda su taşkınları yaşandı.
Pazaryerinde etkili olan yağış
Pazarda su basan yerlerin temizlenmeye çalışılması
Yağış ve trafikte ilerleyen araçlar
SİNOP - Sinop'ta, etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı noktalarda su taşkınları yaşandı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel