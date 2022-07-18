Sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu Pazaryerinde etkili olan yağış Pazarda su basan yerlerin temizlenmeye çalışılması Yağış ve trafikte ilerleyen araçlar SİNOP - Sinop'ta, etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. Pazaryerinde etkili olan yağış Pazarda su basan yerlerin temizlenmeye çalışılması Yağış ve trafikte ilerleyen araçlar SİNOP - Sinop'ta, etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Sinop su Güncel Haberler

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